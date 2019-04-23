Делегация епархии отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем

В четверг, 25 апреля, делегация Екатеринбургской епархии во главе со старшим священником Храма-на-Крови протоиереем Максимом Миняйло специальным авиарейсом отправится в Иерусалим за Благодатным огнем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, все расходы, связанные с доставкой огня, уже третий год подряд берет на себя Фонд святой Екатерины – организация, среди учредителей которой – крупные коммерческие структуры, а также промышленники, в том числе Андрей Козицын и Игорь Алтушкин.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге впервые изменится традиционный сценарий празднования Пасхи. Крестный ход 28 апреля в этом году дойдет до будущего места строительства храма святой Екатерины у драмтеатра. На месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача прибывшего из Иерусалима Благодатного огня всем желающим.

Екатеринбург, служба информации

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