Колбаса с сырым сердцем и алчные юристы – на что жалуются екатеринбуржцы в центр защиты прав потребителей

В гордуме Екатеринбурга заслушали отчет о работе городского центра защиты прав потребителей за 2018 год. Руководитель учреждения Янина Голубева рассказала депутатам, в каких сферах чаще всего обманывают горожан – это ЖКХ, банки и страховые компании, частные медицинские клиники и недобросовестные юристы. В последнее время появилась новая проблема – мошенничество в автоцентрах.

Всего за прошлый год «Центр защиты прав потребителей» рассмотрел более 4 тысяч обращений от екатеринбуржцев. Консультации для горожан были бесплатными, так как финансирование МБУ идет из городского бюджета – в 2018 году субсидия составила более 4,5 миллиона рублей. По словам докладчицы, на первом месте по обращениям остается жилищно-коммунальная сфера. Но если раньше люди больше жаловались на качество услуг (плохая вода, низкая температура батарей зимой и прочее), то теперь чаще недовольны из-за некорректных цифр в коммунальных платежках. Кроме того, екатеринбуржцы стали предъявлять больше требований к работе УК и ТСЖ по содержанию жилья, но при этом сами собственники не всегда хотят участвовать в процессе управления домом.

«Есть большая проблема с коммуникацией между жильцами и управляющими компаниями. Бывает так, что человек полгода общается с УК по телефону, намается, а потом идет к нам с жалобой, что его обманывают. Мы помогаем составить претензию, и, как правило, от УК сразу приходит положительный ответ», – отметила Янина Голубева.

Среди других распространенных жалоб – обращения от клиентов, банков и страховых компаний, которым навязывают ненужные дополнительные услуги при кредитовании. Например, в практике специалистов был случай, когда 90-летней бабушке навязали страховку от потери работы. Также горожане часто жалуются на строительные недостатки нового жилья – трещины в стенах, плохая вентиляция, промерзание стен и окон.

Янина Голубева также обратила внимание на обращения, связанные с навязыванием медицинских услуг в частных клиниках. Эти медцентры используют агрессивную рекламу, приглашают клиентов на «бесплатную консультацию в рамках федеральной программы», а затем навязывают им дорогостоящее лечение. Об одном из таких медцентров «Новый День» уже писал.

По аналогичной схеме стали действовать компании, оказывающие платные юридические услуги населению. «Число жалоб на такие фирмы растет. В 2016 году было 38 обращений, в 2017 году – 130, в 2018 году – 245, а в первом квартале 2019 года – уже 79. Как правило, людей приглашают на бесплатную консультацию, а потом они выходят с договорами на 30-40 тысяч рублей. У нас был случай, когда пенсионер обратился к недобросовестным юристам, чтобы вернуть убыток в 500 рублей, при этом заключил договор на 20 тысяч рублей. Настораживает и то, что такие юристы вводят в заблуждение людей. Клиентов убеждают, что их консультирует комитет по защите прав потребителей, Роспотребнадзор или общественная потребительская организация. Воспользовавшись доверием и незнанием горожан, юристы втягивают их в ненужный или бесперспективный судебный спор. Предприниматели со своей стороны отмечают, что за последнее время вырос потребительский экстремизм», – рассказала руководитель МБУ.

Есть проблема навязывания услуг при продаже технически сложных товаров. Например, при покупке смартфона клиенту могут предложить в нагрузку несколько сим-карт, фурнитуру, услуги по сервису, а иногда – и страховку на жизнь и здоровье покупателя. В итоге стоимость навязанных услуг может достигать 30-40% от цены гаджета.

«В этом году нас беспокоит рост обращений, связанных с продажей автомобилей. К нам поступают заявления, в которых можно усмотреть признаки мошенничества – в автоцентрах дается недостоверная реклама, есть случаи, когда клиентам при оформлении договора заменяли страницы в документе. Мы сейчас пытаемся эти дела довести до полиции», – сообщила Янина Голубева.

Один из депутатов поинтересовался, почему в подробную статистику центра защиты прав потребителей не вошли жалобы на качество продуктов.

«Таких обращений у нас единицы. Чаще всего горожане, когда сталкиваются с просрочкой и фальсификатом на прилавке, обращаются в надзорные органы. Потому что у них есть желание наказать продавца, а не возместить убыток. Хотя мы рассматривали случай, когда женщина в колбасе обнаружила сырое куриное сердце. Мы разбирались с производителем. Официально от них был ответ, что такое в принципе невозможно, так как процесс изготовления колбасы механизирован. Но неофициально компания быстро согласилась вернуть деньги потребителю и выплатить моральную компенсацию. Производители боятся огласки таких случаев и стремятся быстро решить проблему», – объяснила Голубева. Депутаты заохали, и директор МБУ тут же добавила: «Но такое редко бывает. Хотя можно вспомнить, как екатеринбурженка нашла человеческий палец в мороженом».

В остальном народные избранники остались довольны отчетом и даже предложили увеличить штат сотрудников МБУ. Сейчас в городском центре защиты прав потребителей работают шесть человек, а финансирование учреждения на 2019 год заложено в сумме 4,8 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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