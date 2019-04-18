Мошенников от медицины прижать не удалось: уголовное дело, на которое СК потратил год, снова кочует по инстанциям (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге больше года не могут возбудить уголовное дело о мошенничестве медицинского центра, навязывающего бесполезное лечение за огромные деньги. Речь идет о скандальном «ГлобалМеде», сотни людей обвиняют его в обмане. В следственном комитете почти раскрыли хитрую схему «обработки» клиентов медцентра, но затем по решению прокуратуры материалы расследования были переданы в ГСУ ГУ МВД региона, а оттуда – в городскую полицию. Теперь бывшие пациенты боятся, что из-за бюрократии в правоохранительных органах их обидчики уйдут от ответственности.

Почти три года войну против «ГлобалМеда» ведет жительница Екатеринбурга Елена Лаптева, чей отец был одним из первых пострадавших. Защитив интересы родственника в суде, Елена начала консультировать других пациентов коммерческой клиники, которые считают себя обманутыми. Она высылает им форму заявления на расторжение договора, помогает составлять иски, публикует в соцсетях разоблачительные фильмы. Сейчас в ее базе более 330 человек, которые пожаловались на навязанное дорогостоящее лечение – это жители Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Казани, Уфы.

Сотрудницу «ГлобалМеда» оттаскали за волосы

Подробно о том, как сотрудники «ГлобалМеда» работают с клиентами, писала «Российская газета». Людей приглашали пройти бесплатную диагностику, а затем с помощью психологических приемов, таких, например, как запугивание страшными диагнозами, добивались подписания договора на оказание медицинских услуг, стоимость которых в 4-5 раза выше средней цены по рынку. Новоиспеченным клиентам предлагали оформить кредит в банке, причем под высокий процент, и тут же вели на процедуру. Многие пациенты приходили в себя только дома и ужасались, в какую ловушку попали.

«Меня запугивали, что можно умереть от таких болезней, уговаривали, давили. Меня нелегко уговорить на то, что мне не надо. Но тут какие-то техники явно. Я плакала, а уйти не могла, как без сил. Сама не своя была целый день, будто под гипнозом», – описывает свой первый визит в «ГлобалМед» многодетная мать Александра, которая вышла из медцентра с кредитным договором на 123 тысячи рублей. После обращения в полицию ей удалось снять с себя навязанный кредит.

«Моя мама записалась на бесплатную консультацию по венам. Ей сообщили, что все плохо, у нее стеклянные сосуды и лечиться надо немедленно. Вышла оттуда с кредитом на 130 тысяч рублей. На следующий день с утра поехали в этот центр расторгать договор, такого наслушались! В итоге нам предъявили счет на 7 900 рублей. За то, что моя мама в первый день успела пройти процедуру IonDetoxSpa, попить коктейль, и все! Я узнавала в других центрах стоимость данной услуги – 700 рублей максимум», – рассказала екатеринбурженка Татьяна.

К слову, корреспондент РИА «Новый День» тоже испытал на себе психологические приемы администраторов этой клиники.

Как уговаривают людей потратить сотни тысяч на лечение

Расцвет деятельности «ГлобалМед» и других подобных медицинских центров пришелся на 2016 год. Об этом свидетельствует статистика Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, где было зарегистрировано 305 жалоб от недовольных клиентов. За 2017-2018 годы поступило порядка 350 заявлений, а с начала текущего года – 41 обращение.

«В основном потребители жалуются на медицинские центры, предлагающие услуги, связанные с похудением, омоложением и флебологией. Те салоны, которые раньше продавали чемоданы косметики, быстро переориентировались и стали оказывать медицинские услуги», – рассказала «Новому Дню» директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева. Она отметила, что самые частые нарушения, с которыми работают юристы центра защиты потребителей, – это навязывание услуг с привлечением кредитных средств и отказ в возврате денег при расторжении договора.

«Здесь, как правило, возникают акты-приемки услуг огромной стоимости. К примеру, клиент приобрел абонемент за 40 тысяч рублей, но через 2-3 дня отказался от услуг. Ему представляли акт с прейскурантом, по которому забор крови на общий анализ стоил 20-30 тысяч. Конечно, ни в одной лаборатории города нет таких цен», – объясняет эксперт.

По словам Янины Голубевой, примерно 80% споров разрешается в досудебном порядке в пользу потребителей, но только если речь идет не о фирмах-однодневках, где есть неисполнимость решения. Что касается случаев, когда человек пытается доказать, что услуга была навязана вне его воли – то здесь перспектива положительного разрешения спора крайне мала. «Подписывать не глядя нельзя! Нужно брать тайм-аут, советоваться с близкими, если есть сомнения», – предупреждают в центре защиты потребителей.

Однако пациенты «ГлобалМеда» жалуются не только на навязанные кредиты, но и на плохое качество лечения. Жительнице Асбеста Евгении врачи клиники назначили несколько видов массажа. Женщина предупредила, что у нее болезнь Бехтерева, и ей нельзя делать резких движений. Массажист просьбы пациентки проигнорировал, а спустя некоторое время после процедуры Евгении стало плохо, она попала в больницу с заболеванием позвоночника. Женщина уверена, что проблемы со здоровьем начались из-за неумелого массажа. Она обратилась с заявлением в областной следственный комитет, где возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Это расследование и стало отправной точкой.

По данным РИА «Новый День», следователи планировали переквалифицировать уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы насчитывали 31 том и заявления около сотни пострадавших, было сделано несколько экспертиз, подтверждающих бесполезность назначаемых в «ГлобалМеде» процедур для лечения варикоза. Однако по решению прокурора, который определил подследственность, материалы в начале апреля были направлены в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. Из этого ведомства дело перекочевало в следственную часть УМВД Екатеринбурга. Процессуальные действия до сих пор не начались. «Эти материалы уже два года ходят по всем инстанциям МВД, а толку никакого!» – возмущается Елена Лаптева.

Центр на Белинского, 86, закрыт с ноября Центр на Белинского, 86, закрыт с ноября Центр на Белинского, 86, закрыт с ноября

Между тем, один из офисов «ГлобалМеда» на Белинского, 86, уже закрылся. Второй центр – на Белинского, 61, работает, но не принимает новых клиентов – там активно готовятся к переезду, распродают мебель.

Офис на Белинского, 61, пока работает Офис на Белинского, 61, пока работает

При этом в районный отдел полиции №7 Екатеринбурга продолжают поступать десятки заявлений от пострадавших. Люди торопятся вернуть деньги, пока медцентр не закрылся окончательно. Несмотря на волокиту в свердловской полиции, Елена Лаптева намерена продолжить борьбу. Тем более что в Москве уже есть прецедент – одна из клиник «ГлобалМед» была закрыта по решению суда, а против юрлица возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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