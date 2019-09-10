Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от мошенников из «ГлобалМед»

В УМВД по Екатеринбургу разыскивают тех, кто пострадал от деятельности скандального медицинского центра «ГлобалМед».

По факту деятельности этой организации возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным полиции, с июня 2016 года по август 2018 года работники этого медцентра, который находился на Белинского, 86, заманивали клиентов, обещая бесплатное обследование. После администраторы клиники использовали психологические приемы давления на посетителей, а те не глядя подписывали договоры и оформляли на себя банковские кредиты под завышенные проценты. Люди теряли по 100 тысяч рублей и более. «Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба, установленная в настоящее время, уже составила более 300 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Всех пострадавших просят обратиться в кабинет № 440 Следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону: (343)294-14-96.

Между тем, по данным «Нового Дня», пострадавших от действий этих мошенников очень много. Расследования в отношении сотрудников «ГлобалМед» (юридическое лицо ООО «Лайф Медикал») добилась жительница Асбеста Евгения – она собирает свою базу пострадавших, где уже более 400 человек. Следователи изучили дело Евгении, материалы СК насчитывали 31 том, и заявления около сотни пострадавших, было сделано несколько экспертиз, подтверждающих бесполезность назначаемых в «ГлобалМеде» процедур для лечения варикоза. Но затем по решению прокуратуры материалы расследования были переданы в ГСУ ГУ МВД региона, а оттуда – в городскую полицию, пострадавшие переживали, что дело, кочуя по инстанциям, вообще потеряется и виновные уйдут от ответственности.

Как людей уговаривают потратить сотни тысяч на лечение

Екатеринбург, служба информации

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