Уголовное дело о мошенничестве в «ГлобалМеде» остается единственным в полиции Екатеринбурга, несмотря на сотни пострадавших

Полиция Екатеринбурга пока не планирует привлекать заявления других пострадавших от деятельности скандального медицинского центра «ГлобалМед» к расследуемому уголовному делу по признакам мошенничества. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по каждому потерпевшему отдельно. О количестве принятых заявлений в ведомстве затруднились ответить.

Напомним, расследования в отношении сотрудников «ГлобалМед» (юридическое лицо ООО «Лайф Медикал») добилась жительница Асбеста Евгения. Женщину уговорили пройти «бесплатную диагностику» в одном из медцентров в Екатеринбурге и в итоге навязали сомнительное лечение за огромную сумму. По такой же схеме медцентр «обрабатывал» тысячи, если не десятки тысяч, пациентов в Свердловской области. Как правило, жертвами лжемедиков становились пенсионеры, сельские жители, многодетные матери. Администраторы клиники использовали психологические приемы давления на посетителей, а те не глядя подписывали договоры и оформляли на себя банковские кредиты под завышенные проценты.

Как людей уговаривают потратить сотни тысяч на лечение

Эту схему удалось вскрыть следователям, которые изучили дело Евгении. Материалы СК насчитывали 31 том и заявления около сотни пострадавших, было сделано несколько экспертиз, подтверждающих бесполезность назначаемых в «ГлобалМеде» процедур для лечения варикоза. Однако по решению прокуратуры материалы были снова направлены в МВД, где начали процессуальные действия спустя три месяца.

Несмотря на то, что оба офиса «ГлобалМеда» в Екатеринбурге уже закрыты, количество обманутых пациентов продолжает расти. Накануне в эфире телеканала «Россия-1» вышла программа Андрея Малахова, где разбиралась деятельность «ГлобалМеда» и подобных ему медицинских центров. В частности там рассказывалось, что сеть медицинских центров основали два бизнесмена Даниэль Полонский и Эдуард Филбгер, известные как учредители фирмы по продаже косметики «Дешели», где также использовались методы психологического давления.

Бывшая сотрудница «Дешели» рассказала, как обрабатывают клиентов

Как сообщила РИА «Новый День» Елена Лаптева, которая борется с клиниками «ГлобалМед» вот уже три года и также была участницей программы на «России-1», после эфира к ней стали поступать звонки со всей страны. Екатеринбурженка ведет базу пострадавших, где раньше насчитывалось более 300 человек, а сейчас, вероятно, станет еще больше.

Сотрудницу «ГлобалМеда» оттаскали за волосы

Кроме того Елена разослала в партийные фракции Госдумы РФ свои предложения по изменению законодательства для защиты людей от мошенников в медицине и надеется получить отклик от депутатов. Она призывает всех, кто до сих пор вынужден выплачивать кредиты по навязанному лечению в «ГлобалМеде», обращаться в правоохранительные органы. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что граждане, считающие себя жертвами мошенничества, могут подать заявление в любое территориальное подразделение полиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

Предбанкротному ГУПСО «Газовые сети» выдадут бюджетных денег. / На довыборах в заксо с бодибилдером сразится мастер гребного слалома. / Свердловский депутат Госдумы отправил помощника за мандатом в Югру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»