В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве в медицинском центре «ГлобалМед»

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудников медицинского центра «ГлобалМед» по признакам мошенничества – часть 2 статьи 159 УК РФ. Уведомление об этом поступило одной из пострадавших пациенток, жительнице Асбеста Евгении, которая почти три года искала справедливости в правоохранительных органах. Согласно документу, расследованием займется следственный отдел УМВД по городу Екатеринбурга, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, сотни уральцев обвиняют коммерческий медицинский центр в навязывании бесполезного лечения за огромные деньги. Расцвет деятельности «ГлобалМеда» пришелся на 2016 год, а офисы организации работали в Екатеринбурге до мая 2019 года. Городская полиция была завалена обращениями обманутых пациентов, но там отказывались возбуждать дела, ссылаясь на гражданско-правовые отношения между конфликтующими сторонами.

Дело в том, что в медцентре придумали хитрую схему обработки посетителей. Людей приглашали пройти бесплатную диагностику, а затем с помощью психологических приемов, таких, например, как запугивание страшными диагнозами, добивались подписания договора на оказание медицинских услуг, стоимость которых в 4-5 раза выше средней цены по рынку. Новоиспеченным клиентам предлагали оформить кредит в банке, причем под высокий процент, и тут же вели на процедуру. Многие пациенты приходили в себя только дома и ужасались, в какую ловушку попали.

Как людей уговаривают потратить огромные деньги на лечение

Фактически, одиночную войну против «ГлобалМеда» вела екатеринбурженка Елена Лаптева, чей отец тоже пострадал от лжемедиков. Она пикетировала офисы медцентра, снимала разоблачающие видеоролики, консультировала других пострадавших пациентов. Вместе с Евгенией она добилась передачи материалов по «ГлобалМеду» в следственный комитет. Там почти год потратили на то, чтобы собрать доказательства мошенничества. И это почти получилось, но по решению прокуратуры материалы снова были направлены в МВД, и почти три месяца их «футболили» по инстанциям. Однако 21 июня уголовное дело все-таки было возбуждено.

Елена Лаптева пикетирует медцентр

Стоит отметить, что в Москве полиция уже давно занимается расследованием в отношении учредителей «ГлобалМеда». Дело медицинских мошенников заинтересовало и телевизионщиков. Накануне Елена Лаптева и еще несколько пострадавших клиентов приняли участие в съемках программы Андрея Малахова на телеканале «Россия-1». Как рассказала «Новому Дню» Елена, ей удалось переговорить с приглашенным в студию депутатом Госдумы Виталием Милоновым и передать ему свои предложения по изменениям в федеральном законодательстве. В частности, она просит ужесточить уголовную ответственность за мошенничество в сфере медицины, признать мобильные номера персональными данными (чтобы защитить людей от рекламного обзвона), сделать ограничения в кредитовании некоторых видов услуг.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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