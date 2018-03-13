Пикет у медцентра «Глобалмед» в Екатеринбурге закончился дракой (ВИДЕО)

Скандалом закончился одиночный пикет жительницы Екатеринбурга Елены Лаптевой возле регионального отделения медицинского центра «Глобалмед». Лаптева, считающая руководство клиники мошенниками, сошлась в рукопашной схватке с персоналом учреждения и была задержана полицией.

«Хочу вывести на чистую воду мошенников», – так объяснила журналистам цель своего пикета Елена Лаптева. С плакатом, предупреждающим о том, что «Глобалмед» навязывает кредиты, она уже не в первый раз приходит к офису организации. Отец Лаптевой, поддавшись на уговоры специалистов медцентра по телефону, заключил кредитный договор на лечение на сумму 105 тысяч рублей. Его дочь после судебного процесса пошла с компанией на мировую. Кредит был аннулирован, семья Лаптевых получила моральную компенсацию. Но за время тяжбы Елена собрала в соцсетях группу из 170 жителей Екатеринбурга и Москвы, считающих себя пострадавшими, и решила продолжить борьбу.

Пикет у Глобалмеда

Люди, утверждающие, что в «Глобалмед» их обманули, говорят, что после бесплатной процедуры диагностики на клиентов оказывается психологическое давление. Якобы под воздействием поставленного диагноза и убедительных консультантов пациенты, зачастую это пенсионеры, оплачивают лечение вен в кредит. Как сообщила РИА «Новый День» одна из нынешних пациенток, проценты по кредиту недружелюбные – 27 % годовых. Многие клиенты решают продолжить лечение, даже если не вполне довольны его стоимостью. Отменить сделку с банком или взыскать уплаченную сумму получается не у всех. Так, одна из женщин до сих пор не может вернуть деньги, хотя есть решение суда в ее пользу. В «Глобалмеде» произошла смена юридического лица. В компании, с которой взыскиваются деньги по этому иску, на счетах пусто.

Директор регионального офиса «Глобалмеда» Яна Гребенщикова вышла к журналистам, провела их по центру, и рассказала о своем отношении к конфликтным клиентам. «Я сравниваю нас со Сбербанком. Сбербанк – это большой банк, в котором есть и довольные, и недовольные клиенты. В любом медицинском центре, в любой больнице есть и довольные пациенты, и недовольные», – заявила Гребенщикова. Она добавила, что никакого воздействия на клиентов специалисты центра не оказывают, и люди сами решают, выкладывать крупные суммы на лечение, или нет.

Пока директор «Глобалмеда» общалась с журналистами в офисе, продолжающая протест на улице Елена Лаптева общалась с одним из экспертов учреждения. По утверждению Лаптевой, сотрудница порвала ее плакат. В результате стычки на рецепшне медцентра Лаптева выдрала эксперту клок волос. Всех участников конфликта задержал наряд полиции, оппоненты написали друг на друга заявления, ведется разбирательство.

https://newdaynews.ru/ekb/583254.html

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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