В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против медцентра «Глобалмед», на который жаловались сотни уральцев

Екатеринбургская полиция закрыла уголовное дело против медицинского центра «Глобалмед». Организацию обвиняли в агрессивном навязывании дорогостоящего лечения людям с небольшим достатком. По материалам следствия, число пострадавших от деятельности клиники превышало сотню человек. По словам очевидцев, обманутых клиентов было еще больше.

Расследование в отношении «Глобалмеда» длилось больше двух лет. Сначала им занимались в следственном комитете, а затем по решению прокуратуры дело было передано в полицию. Сначала в деятельности скандального медицинского центра усматривались признаки мошенничества по сговору. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ, а затем в МВД «утяжелили» признаки преступления. Часть 2 была заменена на 4, то есть сотрудников «Глобалмед» подозревали в мошенничестве по сговору в особо крупном размере. Как ранее писал «Новый День», речь шла о хищении денег у граждан на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Как сообщили агентству в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в апреле 2020 года уголовное дело было переквалифицировано на преступление, предусмотренное статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», так как в деятельности «Глобалмеда» не нашли признаков мошенничества. В мае данное уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Это означает, что обращавшиеся в полицию с жалобами граждане потеряли статус потерпевших, отмечает «Новый День».

«Клиентам указанной медицинской организации было разъяснено их право расторгнуть договоры с организацией в случае несогласия с качеством оказываемых услуг. Также гражданам было разъяснено право на обращение в суд для защиты своих прав в гражданско-правовом порядке», – прокомментировали в пресс-службе городского УМВД.

Пострадавшие от действий сотрудников «Глобалмеда» намерены добиваться возобновления расследования. Как рассказала «Новому Дню» активистка Елена Лаптева, которая несколько лет вела борьбу против скандальной клиники, она проконсультируется с юристами и после этого подаст жалобу.О том, по какой схеме работали сотрудники «Глобалмед» и как граждане пытались добиться справедливости, можно почитать в «Расследованиях «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

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