Клиентка скандального центра «Глобалмед» отсудила у клиники 125 тысяч рублей за отказ вернуть деньги

Клиенты закрывшегося в Екатеринбурге медицинского центра «Глобалмед» продолжают судиться с организацией.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, с 2016 года в надзорное ведомство поступило свыше 70 обращений на деятельность клиники, которая работала под двумя юридическими названиями – ООО «Лайф Медикал» и ООО «Медикал Групп». В отношении этих юрлиц было вынесено 18 постановлений о привлечении к административной ответственности – в том числе по фактам обмана потребителей. Например, было установлено, что диагноз клиентам не мог быть поставлен исходя из тех обследований, которые назначались врачами клиники. Предлагаемое лечение не могло было эффективным применительно к поставленному диагнозу. Кроме того, персонал «Глобалмеда» получал инструкции заключать с клиентами договора любым способом, вне зависимости от результатов обследований и диагностики. В консультационные пункты Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области также поступило порядка 60 жалоб на «Глобалмед», специалисты помогали обманутым клиентам составлять претензии и иски.

Об одном таком случае в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали подробно. Жительница Первоуральска заключила договор с ООО «Медикал Групп» на оказание платных услуг на сумму 85 тысяч рублей. За эти деньги женщине предложили получить консультацию терапевта, пройти процедуру фармакопунктуры (гомеопатия) по биоактивным точкам, инфузионную терапию, озонотерапию, ВЛОК (лазерное облучение крови), капилляромезотерапию. Чтобы оплатить услуги «Глобалмеда», клиентка взяла кредит в банке.

Через полтора месяца она поняла, что вышеперечисленное лечение не приносит эффекта, и расторгла договор. Клиника должна была вернуть клиентке 45 тысяч рублей за оставшиеся невыполненные услуги, но не сделала этого. Не добившись ответа от администрации «Глобалмеда», женщина обратилась в консультационный пункт Роспотребнадзора, где ей помогли составить претензию. Организация снова не отреагировала, и тогда РПН в интересах свердловчанки составил судебный иск, который был удовлетворен. По решению суда «Глобалмед» обязан выплатить бывшей клиентке более 125 тысяч рублей, в том числе возврат денег за неоказанные услуги, компенсацию морального вреда, покрытие убытков заявителя и штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке.

Напомним, расследованием деятельности медицинского центра больше двух лет занимались и правоохранительные органы. Против «Глобалмеда» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В материалах следствия говорилось о сотне пострадавших, у которых похитили в сумме свыше 1 миллиона рублей. Сначала уголовное дело расследовалось в следственном комитете, а затем по решению прокуратуры было передано в полицию. В апреле 2020 года уголовное дело переквалифицировали на преступление, предусмотренное статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», а затем прекратили расследование в связи с истечением сроков давности.

«Клиентам указанной медицинской организации было разъяснено их право расторгнуть договоры с организацией в случае несогласия с качеством оказываемых услуг. Также гражданам было разъяснено право на обращение в суд для защиты своих прав в гражданско-правовом порядке», – комментировали тогда в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Пострадавшие от действий сотрудников «Глобалмеда» не согласны с закрытием уголовного дела и намерены добиваться возобновления расследования. О методах работы скандального медицинского центра можно почитать в «Расследованиях «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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