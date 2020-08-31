Доход в полмиллиарда, офшор и «амнезия» учредителя: подробности работы скандального «Глобалмеда»

Бывшие клиенты медицинского центра «Глобалмед» в Екатеринбурге добиваются возобновления расследования в отношении скандальной клиники. Как ранее писал «Новый День», городская полиция не нашла в действиях сотрудников компании признаков мошенничества и закрыла уголовное дело. Однако в материалах следствия (есть в распоряжении редакции) указаны красноречивые факты о непрозрачной деятельности работы медцентра, который сотни уральцев обвиняют в обмане.

Напомним, под вывеской «Глобалмед» в Екатеринбурге работали три юридических лица – ООО «Лайф», ООО «Лайф Медикал» и ООО «Медикал Групп». Все они были зарегистрированы одним и тем же человеком, Александром Головко. В своих показаниях он сообщал, что открытием и ведением деятельности екатеринбургских филиалов клиники занимались партнеры в Москве. «На какие-либо уточняющие вопросы Головко пояснил, что не помнит ничего, в связи с прошедшим временем», – говорится в постановлении городского УМВД о прекращении уголовного дела.

Первая фирма ООО «Лайф» открыла офис на улице Белинского, 86, в мае 2016 года и начала продавать чудо-матрасы «с наполнителем из микросфер», аналогичные подушки и повязки по цене 84 900 рублей за изделие. В подарок клиентам предлагались бесплатные физиотерапевтические процедуры, а в дальнейшем заключались договоры об оказании платных медицинских услуг. На чудо-матрасах компания заработала свыше 22 миллионов рублей, а уже летом 2017 года была перерегистрирована на гражданина Кыргызстана, а ее доля была продана международной коммерческой компании «Ксарил Холдингс Лимитед» на Сейшелах.

Стоит отметить, что с июля по сентябрь 2016 года ООО «Лайф» работало без медицинской лицензии, получив в этот период доход в размере 9 миллионов рублей. Это стало поводом к возбуждению уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В УМВД Екатеринбурга дело открыли в апреле 2020 года, а через месяц закрыли в связи с истечением сроков давности.

С осени 2016 года офис «Глобалмед» на Белинского, 86, работал уже от имени ООО «Лайф Медикал». Годом позже открылся второй филиал клиники – на Белинского, 61, под руководством ООО «Медикал Групп». Согласно заключению специалиста-ревизора ГУ МВД области, на счета этих двух юрлиц по кредитным договорам граждан было перечислено более 484 миллиона рублей. Всего было заключено почти 4 тысячи договоров с клиентами об оказании платных услуг. Недовольные клиенты смогли через суды вернуть почти 117,9 миллионов рублей.

В материалах дела отмечается, что структура центров «Глобалмед» всех трех юрлиц была идентичной. Сотрудников переводили из одного филиала в другой, с работниками отдела продаж и кол-центра не заключались трудовые договоры, многие медицинские специалисты работали по совместительству и по этой причине тоже не были официально оформлены в медцентре. «Установить достоверно временные периоды работы [сотрудников] не представляется возможным в связи с отсутствием информации», – отмечается в постановлении полиции.

Во время расследования было опрошено не менее 150 клиентов, проходивших лечение в «Глобалмед», и 26 сотрудников медицинского центра. Пациенты рассказывали о примерно одной и той же схеме заманивания в клинику: людям звонили с предложением пройти «бесплатную диагностику», во время визита менеджеры находили у них признаки болезни, начинали запугивать страшными диагнозами, под разными предлогами удерживали в клинике, пока клиент не соглашался на дорогостоящее лечение. Кредитные договоры оформляли в тот же день, причем со слов пострадавших, в анкетах им ставили завышенный доход, чтобы быстро получить в банке немалую сумму.

Сотрудники «Глобалмеда» отрицали все эти обвинения. Работники кол-центра рассказали, что общение по телефону проходило по «скрипту», и за каждого пришедшего в клинику человека после звонка им платили по 50 рублей. Менеджеры клиники заявляли, что работали с клиентами так, как им показывали на «обучении», методов психологического давления они не применяли. Кредитные специалисты утверждали, что анкеты для получения займа заполнялись только с согласия клиентов. Главврачи обеих клиник «Глобалмеда» сообщали, что были не в курсе, как работает отдел продаж. Оба специалиста уверяли, что у врачей была фиксированная зарплата, не зависящая от количества пациентов. Тем не менее, по материалам дела, медики отметили, что иногда к ним поступали просьбы от менеджеров найти у клиентов показания к лечению, но врачи никогда на такое не шли. Более того, главврач одной из клиник отмечал, что процедуры на аппаратах «Ион детокс спа» и «Эдлайн» не являются медицинскими и просил управляющую не назначать клиентам лечение с их использованием. Но ему заявляли, что приборы включаются в сертификат услуг по указанию головного офиса из Москвы. В материалах дела также указано, что аппарат «Мультискан», на котором проводилось первичное обследование клиентов «Глобалмед», является обычным спортивным оборудованием, поставить с его помощью точный медицинский диагноз невозможно.

Тем не менее, следователи полиции не нашли преступного умысла в действиях сотрудников и руководства медицинского центра. «Методы агрессивного маркетинга, используемые в медицинском центре «Глобалмед» (завышение стоимости и предоставление скидки лишь в день обращения, использование различных эмоциональных составляющих связанных с демонстрацией возможности прогрессирования заболевания даже до летального исхода и т. д.) не могут расцениваться как способ обмана с целью хищения денежных средств граждан», – говорится в полицейском заключении. В документе указано, что платные услуги оказывали квалифицированные медицинские работники, а с пациентами заключались договоры. Следовательно, отношения между медицинским центром и клиентами попадают под гражданско-правовой кодекс, а не уголовный. О том, как клиенты по сей день судятся с клиникой, «Новый День» писал неоднократно.

Пострадавшие по делу «Глобалмеда» не согласны с таким решением полиции. Они собираются написать жалобу в прокуратуру с требованием возобновить расследование. Недовольные клиенты делают акцент на том, что им навязывали бесполезное лечение за огромные деньги, а значит, обманывали сознательно. О том, какие методы использовались в клинике, можно почитать в «Расследованиях «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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