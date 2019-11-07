Уголовное дело против медцентра «Глобалмед» переквалифицировано на более тяжкую статью

В полиции Екатеринбурга переквалифицировали уголовное дело в отношении медицинского центра «Глобалмед», который сотни уральцев обвиняют в обмане и навязывании дорогих кредитов. Теперь в деятельности скандальной фирмы прослеживаются признаки преступления по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Как стало известно «Новому Дню», речь идет о хищении денег у граждан на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Сейчас в полиции не раскрывают точное количество потерпевших по делу «Глобалмеда».

«Круг потерпевших постоянно меняется. Каждое заявление рассматривается в отдельности и квалифицируется отдельно. Граждане еще могут обращаться с заявлениями, по ним проводятся проверки. Корректнее будет дать информацию по потерпевшим, когда расследование будет закончено, а дело направлено в суд», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. Тем не менее, по данным источника агентства, пострадавших – более 100 человек.

Также стоит отметить, что в уголовном деле против «Глобалмеда» объединены все юридические лица, которые работали на Урале под этой вывеской – ООО «Лайф», ООО «Лайф Медикал» и ООО «Медикал Групп». Добавим, что прием пострадавших от «Глобалмеда» ведет следователь городского УМВД Аптин Максим Юрьевич, по будням с 9 до 18 часов, записаться для дачи показаний можно по телефону (343) 294-14-96.

Напомним, расследования в отношении сотрудников медицинского центра добилась жительница Асбеста Евгения. Женщину уговорили пройти «бесплатную диагностику» и в итоге навязали сомнительное лечение за огромную сумму. Как выяснилось, по такой же схеме «Глобалмед» «лечил» других пациентов. Администраторы клиники использовали психологическое давление на посетителей и запугивали их страшными диагнозами, а те, не глядя, подписывали договоры и оформляли на себя банковские кредиты по завышенным процентам. Как правило, жертвами лжемедиков становились пенсионеры, сельские жители, многодетные матери.

Эту схему удалось вскрыть следователям, которые изучили дело Евгении. Материалы СК насчитывали 31 том и заявления около сотни пострадавших, было сделано несколько экспертиз, подтверждающих бесполезность назначаемых в «Глобалмеде» процедур для лечения варикоза. Однако по решению прокуратуры материалы были снова направлены в МВД, где начали процессуальные действия спустя три месяца. В итоге уголовное дело было возбуждено в июне этого года. К этому времени оба офиса «Глобалмеда» в Екатеринбурге уже закрылись.

Подробнее о деятельности медцентров и борьбе пострадавших граждан против лжемедиков можно почитать в «Расследованиях «Нового Дня».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.19

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