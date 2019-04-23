Лучшие джазмены Екатеринбурга возьмут метлы и сыграют джаз на субботнике

В предстоящую субботу, 27 апреля, в Екатеринбурге пройдет джазовый субботник. Уже по традиции лучшие музыканты города на несколько часов выйдут в сад Вайнера, чтобы не только порадовать всех своей музыкой, но и взять метлы в руки и очистить «самый музыкальный» сад от грязи, накопившейся за зиму.

Это уже не первый джазовый субботник, который проведут джазмены Екатеринбурга. Традиции несколько лет, и ее можно считать устоявшейся. Музыканты соберутся в 11 часов утра у памятника Татищеву и де Геннину, откуда стартует торжественный парад.

«Под звуки оригинально аранжированных духовым оркестром джазовых стандартов, вооружившись веселыми транспарантами, прославляющими джаз, горожане промаршируют в направлении колыбели свердловского джаза, сада Вайнера (перекресток Первомайская – Тургенева)», – рассказали организаторы из клуба EverJazz.

В парке музыканты будут выступать на сцене, исполняя авторские и популярные джазовые мелодии. А также джазмены возьмут в руки метлы и грабли и будут помогать горожанам чистить сад Вайнера от мусора.

Напомним, именно в парке Вайнера в середине 60-х годов ХХ века зародился екатеринбургский джаз. В саду регулярно проводились джазовые вечера и вечера эстрадной музыки с участием духового оркестра. Там выступали Леонид Утесов, оркестр Эдди Рознера, Александр Вертинский и другие. На территории сада была установлена эстрада, летний кинотеатр, скамейки, продавали напитки и мороженое.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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