Администрация Екатеринбурга заплатит 4,4 млн за стенд на «Иннопроме»

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который смонтирует и демонтирует стенд города на выставке «Иннопром». За это мэрия готова заплатить 4,378 млн рублей. «Необходимо предусмотреть объемную пространственную подвесную конструкцию над максимальной площадью стенда с целью визуального выделения стенда», – говорится в техзадании на портале госзакупок.

Там сказано, что посетителями стенда Екатеринбурга будут представители общественно-политических организаций, крупнейшего бизнеса, а также крупного, среднего и малого, частные лица, молодежь, СМИ и партнеры организаторов работы стенда. На нем обязательно должна быть видеостена, зал на 50 посадочных мест, приветственная зона со стойкой рецепции и барными стульями, VIP-комната с кожаными диванами, кухонная зона с кофе-машиной, которая готовит эспрессо, американо, латте, чай и горячий шоколад.

Подрядчика выберут 30 мая, а к 14 июня он должен будет представить администрации минимум три концепции оформления стенда. У участника конкурса должен быть трехлетний опыт организации стендов площадью не меньше 150 кв. м на выставках.

Как уже сообщалось, «Иннопром» в этом году пройдет с 7 по 11 июля. Выставка будет десятой по счету. В 2019-м страной-партнером стала Турция. Добавим также, что «Иннопром» впервые должен пройти не в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», а в строящемся конгресс-холле, цена которого за последнее время существенно выросла – до 9,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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