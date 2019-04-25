В Свердловской области создано госучреждение для управления Центральным стадионом

В Свердловской области создается государственное автономное учреждение «Екатеринбург Арена», которое будет управлять стадионом, построенным к Чемпионату мира 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление было принято сегодня на заседании областного правительства. Представивший проект министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт пояснил, что ГАУ СО «Екатеринбург Арена» станет инструментом, который обеспечит эффективное использование стадиона после его передачи в областную собственность.

Напомним, сейчас годовое содержание арены обходится в 230 миллионов рублей. В 2019 году эту сумму полностью выделит федеральный бюджет, в последующие четыре года государственная казна будет покрывать 95% расходов. При этом с июня 2019 года стадион будет находиться в собственности Свердловской области. Пока собственные доходы стадиона выглядит очень скромно. За пять месяцев 2018 года на объекте прошло более 40 мероприятий, прибыль составила 37 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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