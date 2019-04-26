В администрации Екатеринбурга отчитались об организованных группах в «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» будут участвовать 12 молодежных организаций, которых собирают через профильный комитет администрации Екатеринбурга.

В администрации Екатеринбурга сегодня прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы – чиновники отчитывались о проделанной работе. «В «Бессмертном полку» у нас будет большое число организованных групп. 12 групп будет от молодежной политики, численность сейчас не могу сказать», – сообщила председатель комитета по молодежной политике Юлия Касимова.

Позже в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День», она пояснила, что речь идет не о студентах вузов и колледжей, а о ребятах, которые входят в волонтерские группы, отряды, другие организации, входящие в структуру молодежной политики. «Это не наша инициатива. Есть волонтерские отряды, кто-то семьями выходит – а они хотят это вместе сделать. Участники отрядов вместе готовились, портреты вместе делали и пройдут вместе. В этой акции у нас нет обязательного участия, они сами собираются», – уточнила Юлия Касимова.

Она также упомянула, что в этом году в районах города будут свои, локальные, акции, похожие на «Бессмертный полк». В том числе – в детсадах. Годом ранее, напомним, на территории некоторых садиков малышей отправили гулять, вручив им портреты фронтовиков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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