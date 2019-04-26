Свердловские муниципалитеты признались, что не проводили замеров накопления мусора

В Свердловской области продолжают обсуждать корректность нормативов накопления мусора, установленных Региональной энергетической комиссией. Напомним, что это важный показатель, из которого складывается плата по строке «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Норматив – это усредненный показатель того, сколько мусора в месяц или год накапливает один житель региона. Для тех, кто живет в многоквартирных домах Екатеринбурга, норматив составляет 0,213 кубометра в месяц на человека, для частных домов в уральской столице – 0,261 кубометра в месяц на человека. Для жителей остальных территорий Свердловской области цифры чуть ниже: 0,173 кубометра в месяц для многоквартирников, 0,183 кубометра на человека в месяц для частных домов.

Ранее в интервью «Новому Дню» автор телеграм-канала «Политджойстик. Мусор России» Марат Баширов пояснял, что в России нет четкой методики расчета нормативов. «Нет методики, которая бы четко устанавливала критерии и схему проведения эталонных экспериментов. Проверить данные невозможно. У меня всегда вопрос, выборка-то какая была? В какое время года проводились замеры? Какая структура мусора? И потом, если человек живет в городе, он выбрасывает гораздо больше упаковки от пищевых отходов, а у жителя сельской местности накапливается меньше пластика, бумаги и целлофана. Так что вопрос: где эти люди замеряли нормативы? Делали ли они структуру в зависимости от проживания?» ‒ сказал он «Новому Дню».

Действительно, существующая методика неточна, и власти анонсировали выход нового, более корректного документа, на основании которого можно будет пересчитать нормативы в регионах. Однако бумага так и не появилась, зато вскрылись факты, которые указывают на то, что в некоторых случаях показатель рассчитывался «на коленке». РЭК Свердловской области, устанавливая нормативы, опирался на данные о показателях накопления ТКО, которые в комиссию представляли муниципальные образования. Но оказалось, что органы МСУ далеко не всегда проводили нужные замеры. Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер сделал запрос в администрацию Новой Ляли. Там ответили, что «замеры… администрацией не проводились». «Вопрос тогда опять к РЭК: а что тогда явилось основанием утверждения нормативов? Пол, палец, потолок? Благое дело обратили в очередной побор. И вновь я направил обращение в прокуратуру. Необходимо разобраться с нормативами накопления и тарифами», – написал депутат в своем фейсбуке.

Напомним также, что ранее свердловские власти и регоператоры призвали жителей региона переходить на расчеты по фактическому накоплению. Для этого нужно иметь собственную контейнерную площадку с раздельным сбором мусора (например, органические и неорганические отходы), желательно закрытую для доступа чужаков и обязательно зарегистрированную в реестре муниципального образования (впрочем, у некоторых МО таких реестров все еще нет). Жители многоквартирного дома, ТОС или СНТ должны проголосовать за переход на «факт» и сообщить о своем желании региональному оператору, который внесет изменения в договор и организует вывоз мусора двумя машинами – для органики и для неорганики. По словам директора ЕМУП «Спецавтобаза» Григория Вихарева, переход на факт дает экономию минимум в 30 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

«Черные дыры имиджевых проектов»: в 2018 году «Екатеринбург-Экспо» обошелся бюджету в полмиллиарда рублей (ДОКУМЕНТ). / Главврача каменской детской больницы арестовали на два месяца. / В Серове не слышали о майских указах – сотрудники детской больницы взбунтовались из-за нищенских зарплат (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»