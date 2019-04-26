Серовских врачей, пожаловавшихся на нищенские зарплаты, вызовут на ковер

В серовской городской больнице после выхода сюжета «Нового Дня» о нищенских зарплатах врачей, фельдшеров и медсестер устроили проверку. Пока – внутреннюю. Однако сами медработники, рискнувшие выступить на камеру и рассказать о ситуации, опасаются давления со стороны руководства учреждения. «Сейчас собрали всех заведующих отделениями, смотрят, кто выступал на камеру, будут поименно вызывать к начальству», – рассказали агентству работники больницы.

Между тем на ситуацию уже начали реагировать. В частности, готовность оказать помощь врачам из Серова выразили представители профсоюза «Альянс врачей», который находится в Москве. В Свердловской области пока нет первичной организации, однако когда (и если) она появится, профсоюз будет бороться за права медиков. «Это классика жанра: когда на бумаге одни цифры, а по факту – другие. Пока не совсем ясно, как это происходит, но главврачи в подобных ситуациях явно замешаны. Зарплата ведь начисляется приказом руководителя», – пояснил агентству представитель «Альянса врачей» Владимир Сотников.

Глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов сообщил «Новому Дню», что жалоб от работников серовской городской больницы не поступало, однако он выразил готовность разобраться в ситуации. «Сказать навскидку, что там есть нарушения на 100% нельзя, нужно смотреть положения по оплате труда, по конкретным людям», – отметил он.

В минздраве Свердловской области сообщили агентству, что прокомментируют ситуацию позднее.

Также в редакцию «Нового Дня» поступило письмо от жительницы Серова, в котором она рассказала о ситуации в местном здравоохранении, пожаловалась на плохие условия в больнице с точки зрения пациентов. «Очень жалко врачей, медсестер и младший медперсонал отделений пульмонологии и терапии в нашем городе. В таких ужасных условиях за низкую зарплату – я удивляюсь, как они продолжают вести свою трудовую деятельность. Думаю, от безысходности. Некоторые из них продолжают улыбаться, сочувствовать, сопереживать, подбадривать. Спасибо им большое. Все-таки мир не без добрых людей. Нужно привлечь внимание министерства здравоохранения к этой проблеме, так как главному врачу города Серова недосуг. Он играет в хоккей», – написала серовчанка.

Напомним, сотрудники детского отделения больницы рассказали, как им приходится выживать на 11 тысяч рублей и работать без необходимых медикаментов и перчаток. По бумагам в больнице все благополучно – в отчетах значатся другие зарплаты, около 35 тысяч рублей, никакие жалобы в инстанции не помогают. Возмущенные люди продемонстрировали съемочной группе «Нового Дня» квитанции: зарплат, которые декларируют путинские майские указы и о которых рапортуют в СМИ, никто не видел вообще. Руководитель больницы комментировать ситуацию отказался.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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