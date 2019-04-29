За снежные сутки в Свердловской области – 51 ДТП, 14 раненых, один погибший

За минувшие сутки, 28 апреля, на дорогах Свердловской области зарегистрировано 51 ДТП. Это, по данным Госавтоинспекции, не больше «среднестатистического» количества. Основных последствий снегопада ждут сегодня – только за утро произошло 9 аварий, замеченных в ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИББ по Свердловской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрирована 51авария без пострадавших. В 11 ДТП пострадали люди (14 человек), есть один погибший.

«Количество ДТП за минувшие сутки не превышает количества ДТП в обычный день, мы не наблюдаем всплеска из-за погоды», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сегодня, скорее всего, число аварий может возрасти. Только за утро зарегистрировано 9 ДТП без пострадавших. В двух авариях на момент публикации пострадали люди: в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов и в Среднеуральске. Добавим, что данные в базу ГИБДД поступают не в момент аварии, в реальном времени аварий может быть больше.

«На федеральных трассах и трассах регионального значения усилено патрулирование. На территории региона работает 120 экипажей, это в разы больше обычных дней», – уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, вчера на Средний Урал обрушился мощнейший снегопад. На Серовском тракте было затруднено движение транспорта, атвомобилисты стояли в пробках по 10 часов. До сих пор ограничено движение междугородных автобусов по этому направлению. Кроме того, до окончания снегопадов запрещена перевозка организованных групп детей по Серовскому тракту. На других трассах области движение рабочее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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