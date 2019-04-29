Движение автобусов по Серовскому тракту все еще закрыто

Движение междугородних автобусов по Серовскому тракту возобновится только после стабилизации погоды. Об этом РИА «Новый День» сообщили в областном УГИБДД.

Кроме того, до окончания снегопадов запрещена перевозка организованных групп детей по Серовскому тракту.

На других трассах области движение рабочее.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что по состоянию на 09:00 автодороги Свердловской области находятся в проезжем состоянии, затруднений в движении автотранспорта нет. Движение автотранспорта на участке автодороги Р-352 Екатеринбург – Серов с 272 км по 307 км, где вчера наблюдались затруднения в движении, в 29.04.2019 01:00 полностью восстановлено. Дорога находится в проезжем состоянии в обе стороны. На 305 и 333 км автодороги организовано дежурство постов МЧС России в готовности оказать помощь автомобилистам. Сервис «Яндекс.Пробки» подтверждает, что пробок на этой трассе сейчас нет.

Добавим, что автомобилисты, едущие из Екатеринбурга в Серов, предлагают в интернете взять попутчиков за сумму от 600 до 1000 рублей.

Напомним, вчера метеорологи продлили штормовое предупреждение на 29 апреля. Сильный снег будет идти еще не менее суток, возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Снежный циклон двигается со стороны Перми в сторону Тюмени. В региональном управлении МЧС посоветовали автомобилистам отказаться от поездок, особенно тем водителям, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю. Пешеходам также рекомендуется быть предельно осторожными. В сильный ветер следует избегать шатких строений и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Екатеринбург, служба информации

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