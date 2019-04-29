Юрий Чайка прилетит в Екатеринбург разбираться с мусорной реформой

Генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Екатеринбурге большое совещание, посвященное мусорной реформе.

Как сообщают источники РИА «Новый День», мероприятие состоится 7 мая, и в нем примут участие прокуроры регионов трех федеральных округов: Уральского, Дальневосточного и Приволжского. В управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры эту информацию обещали официально прокомментировать позже.

Напомним, в Свердловской области, особенно в северной ее части, реализация мусорной реформы столкнулась с серьезным сопротивлением граждан, которых не устраивают тарифы регоператора, тюменской компании «Рифей». Две недели назад общественники из движения «Тагил за перемены» собрали больше 17 тысяч подписей за пересмотр тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. Их передали в приемную президента России Владимира Путина и в Генпрокуратуру РФ Юрию Чайке.

Ранее Региональная энергетическая комиссия установила тариф за кубометр мусора для регоператора «Рифей» в размере 845 рублей 87 копеек. При этом самая большая составляющая в тарифе – 323 рубля 21 копейка – это инвестиции на строительство мусоросортировочного комплекса и нового полигона для захоронения ТКО. Жители Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле считают несправедливым оплачивать эту часть и требуют пересмотреть тариф, исключив «инвестку».

Москва, Екатеринбург, служба информации

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