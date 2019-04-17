Тагильчане собрали больше 17 тысяч голосов за пересмотр «мусорных» тарифов и увезли их в Москву Путину и Чайке

Общественники из движения «Тагил за перемены» собрали больше 17 тысяч подписей за пересмотр тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. Их передадут в приемную президента России Владимира Путина и в Генпрокуратуру РФ Юрию Чайке. Лидеры движения для этого сами отправились в Москву, чтобы отвезти подписные листы лично. «Голоса доехали, долетели вместе с нами. Нами было собрано 14 тысяч голосов с маленьким хвостиком, еще к нам присоединилсь ТОСы, за что им огромная благодарность, из Малой и Новой Кушвы. У них было собрано 3 350 голосов. Они у нас в двух сумках, потому что два экземпляра. Один отдаем в приемную президента, один – прокурору Чайке, получается», – рассказали общественники на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что тагильчан, оставивших свои подписи, не устраивает размер тарифа на обращение с ТКО для северной зоны Свердловской области, которую обслуживает тюменская компания «Рифей». Региональная энергетическая комиссия установила тариф за кубометр мусора для регоператора в размере 845 рублей 87 копеек. При этом самая большая составляющая в тарифе – 323 рубля 21 копейка – это инвестиции на строительство мусоросортировочного комплекса и нового полигона для захоронения ТКО. Жители Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле считают несправедливым оплачивать эту часть и требуют пересмотреть тариф, исключив «инвестку».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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