Пират, коммунистка и «свободный интернет» в инвалидном кресле: кто теперь участвует в екатеринбургской «Монстрации» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошла шестая «Монстрация» – шутовское шествие с абсурдными плакатами. Чиновники второй год подряд ссылают участников на Вторчермет. Но, несмотря на прохладную погоду и непопулярную площадку, акция вновь собрала около ста человек.

Монстрация 2019

Монстранты прошли по Вторчермету прошлогодним маршрутом: по улицам Титова и Ферганской до парка Камвольного комбината. Никакого построения колонны не было, толпа участников просто двинулась вслед за полицейскими, которые указывали путь. Содержание большинства плакатов, как и полагается на «Монстрации», было бессмысленным: «Я дальтоник – мне все фиолетово», «Бойкотируй голоса в голове», «Большой бред следит за тобой», «Безумция невинности», и тому подобное.

Правда, были и довольно дерзкие персонажи, как например, молодой парень с табличкой «Мамке привет передавай», или велосипедист с веслом наперевес и лозунгом «Выгребем!». Спонтанно шествие возглавил забинтованный человек в инвалидной коляске, которого везла симпатичная медсестра. У «пациента» красовался плакат «свободный интернет».

В толпу даже затесался капитан Джек Воробей со скромной табличкой «За бесплатную швартовку». Участницей альтернативного Первомая в этом году стала юная коммунистка, которая гордо показывала плакат «Любовь, комсомол и весна». Девушка заявила, что не ходит на официальные акции КПРФ, потому что там скучно, а на «Монстрации» она надеется найти единомышленников.

Организатор шествия Семен Чирков поблагодарил всех участников, которые нашли время и добрались до Вторчермета: «Количество людей не важно, сегодня здесь собрались все свои. Человек становится участником «Монстрации», когда начинает готовить плакат, придумывает идею, а само шествие – это уже вторично. Да, в этот раз нас немного подвела погода. И коммуникации с местными жителями, как в прошлый раз, не получилось. Но думаю, бабушки с Вторчермета были довольны».

После завершения шествия несколько участников стали спрашивать, почему «Монстрацию» не получается провести в центре города, где всем удобно. Семен Чирков объяснил, что чиновники не разрешают монстрантам пересекаться с официальным Первомаем, но на следующий год он готов рассмотреть предложения по смене локации. «Может, заявим «Монстрацию» на Уралмаше или в Академическом районе, чтобы было больше времени погулять. Были предложения провести шествие в парке Маяковского. Посмотрим, как сложится», – добавил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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