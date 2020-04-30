«Монстрация-2020» пройдет онлайн

Ежегодная первомайская «Монстрация» с шутливыми лозунгами пройдет в онлайн-режиме, сообщил идеолог акции, художник Артем Лоскутов. Участники будут выкладывать в соцсети фотографии со своими абсурдными плакатами под единым хештегом #монстрация2020.

«Выйдя из Новосибирска, Монстрация проросла в трёх десятках городов. География не позволяла нам собраться в одну большую МегаМонстрацию: кто-то был в Москве, кто-то в Ярославле, кто-то в Одессе, а кто-то в городе Тара Омской области. Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг – главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий – своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», – написал Лоскутов в фейсбуке.

Напомним, в России продолжает действовать карантинный режим из-за пандемии коронавируса. Все массовые уличные акции 1 мая отменены. В Екатеринбурге «Монстрация» проходила с 2013 года. Последние два года чиновники разрешали аполитичное молодежное шествие только в спальном районе – на Вторчермете. Организатор екатеринбургской «Монстрации» Семен Чирков поддержал новый онлайн-формат акции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

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