Фанаты «Спартака» устроили шествие с файерами по центру Екатеринбурга

Сегодня на Центральном стадионе в Екатеринбурге проходит матч между местным «Уралом» и московским «Спартаком». Фанаты последнего еще вчера стали приезжать в город – группы «красно-белых» были замечены в барах и пабах. Сегодня же они устроили шествие перед игрой, пройдя колонной про проспекту Ленина.

По сообщениям очевидцев, в марше приняли участие несколько сотен поклонников «Спартака». Людей, жгущих файеры, поющих и кричащих, сопровождали полицейские, однако никого не задерживали. Группа дошла без потерь до Центрального стадиона. Уже на самой арене задержания все же были – подробностей пока нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.19

Мотоциклисты устроили открытие сезона. / На первых дебатах единороссов в Серове отключилась онлайн-трансляция (СКРИНЫ). / Два нетрезвых мужчины в Каменске-Уральском устроили стрельбу из окна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»