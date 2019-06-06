Ресторатора из Екатеринбурга оштрафовали на 10 тысяч за майское шествие фанатов «Спартака»

Ресторатора из Екатеринбурга Евгения Кексина оштрафовали на 10 тысяч рублей за организацию шествия фанатов «Спартака». Суд признал его вину по статье 20.2 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, Кексин возглавил колонну примерно из тысячи болельщиков и, используя громкоговоритель, буквально провел людей по проспекту Ленина до «Екатеринбург Арены», где состоялся матч.

Напомним, 4 мая екатеринбургский «Урал» играл на домашнем стадионе против московского «Спартака». Несколько сотен фанатов столичной команды прошли по центру Екатеринбурга с файерами и кричалками. Колонну сопровождала полиция, хотя заранее уведомления о массовом мероприятии не поступало.

Екатеринбург, Елена Сычева

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