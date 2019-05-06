В Верхотурье детсад оштрафовали за воспитательницу, которая плеснула кипятком на ребенка

В Верхотурье детский сад через суд заставили заплатить компенсацию морального вреда в пользу ребенка – воспитательница вылила на девочку горячий чай.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 5-летняя девочка получила ожоги в детсаду № 19 5 марта этого года около 9-30 утра. Младший воспитатель случайно выплеснула на ребенка горячий чай, кипяток попал девочке на плечо, медики диагностировали ожог второй степени. Мать девочки обратилась в прокуратуру, которая подала иск в суд. Решением Верхотурского районного суда в пользу ребенка с детсада взыскано 50 тысяч рублей.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 06.05.19

Из-за катастрофы в Шереметьево несколько рейсов в Екатеринбург были отменены или опоздали. / В Екатеринбурге до сих пор не завершился отопительный сезон. / На Свердловскую область идут первые грозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»