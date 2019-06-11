В Верхотурье детсад оштрафовали за оторванный у ребенка палец

В Верхотурье по иску прокуратуры с детского садика взыскали компенсацию ребенку за тяжелую травму – девочке оторвало палец дверью. Как сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, дошкольное учреждение заплатит 100 тысяч рублей.

Трагедия произошла 17 апреля этого года в садике №19. Дети выходили на прогулку, дверь захлопнулась, и у трехлетней девочке зажало палец, дверью ребенку ампутировало фалангу пальца левой руки. Как оказалось, двери поставили во время ремонта и они были без доводчика. Кроме того, на прогулку малышей выводила только одна воспитатель, без помощи младшего воспитателя. Добавим, по этому факту ранее было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Ранее, в марте этого года, в этом же детском саду произошло другое ЧП. Младший воспитатель случайно выплеснула на ребенка горячий чай, кипяток попал 5-летней девочке на плечо, медики диагностировали ожог второй степени. В пользу ребенка с детсада взыскано 50 тысяч рублей.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 11.06.19

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