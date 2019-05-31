В отношении сотрудников детсада, где девочке оторвало палец дверью, возбуждено уголовное дело

В Верхотурском районе возбуждено уголовное дело после серьезного травмирования ребенка в детском саду – пятилетней девочке дверью оторвало фалангу пальца левой руки.

Инцидент случился днем 17 апреля в детсаду № 19. В это время дети выходили на прогулку. Как показала проверка надзорного ведомства, двери, от которых пострадала девочка, были установлены во время ремонта. Они не фиксировались в открытом положении и не были оборудованы доводчиком. Также выяснилось, что детей из здания выводил один воспитателей, который мог недоглядеть за всеми воспитанниками.

«В нарушение действующего федерального законодательства об образовании, о защите прав потребителей, устава учреждения и должностных инструкций, должностными лицами детского сада не созданы безопасные условия обучения и воспитания детей дошкольного возраста, что, в свою очередь, привело к получению ребенком телесных повреждений», – говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей младше шести лет». Расследование дела находится на контроле прокуратуры района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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