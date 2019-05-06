Полиция не стала задерживать участников инцидента со стрелявшим из автомата депутатом Госдумы

Появились подробности вчерашних обысков у активистов «Справедливой России» в Камышлове, где 4 мая депутат Госдумы Дмитрий Ионин напугал жителей стрельбой из охолощенного автомата.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в партии, несколько человек были допрошены в отделе полиции, в том числе – родственники Павла Грибкова (помощник Ионина) и бывший замглавы Камышлова Сергей Сухогузов. Задержаний, как сообщалось ранее, на самом деле не было. Правоохранители также провели обыски в квартирах Грибкова и Сухогузова и в кафе, возле которого произошла стрельба. В ходе обысков ничего не изъято.

Отметим, что свердловская полиция и следственный комитет не дают официальных комментариев по данному инциденту. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Оно остается бесфигурантным, так как Дмитрий Ионин имеет депутатский иммунитет.

Накануне парламентарий собрал пресс-конференцию и объяснил, зачем стрелял из автомата. По словам Ионина, он попросил своего помощника Павла Грибкова купить охолощенное оружие, чтобы подарить его юнармейцам. В Камышлове возле кафе Грибков показал Ионину подарок, и тот его «проверил».

«Да, это было неправильно. Я совершил глупость и признаю это. Готов понести административную ответственность. Из центрального аппарата «Справедливой России» мне звонили, я также покаялся. Думаю, санкции будут, но не по партийной линии, а скорее, мой случай рассмотрят на комиссии по этике», – отметил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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