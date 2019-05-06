Агрессивный пьяный мужчина с лопатой явился в школу и угрожал убить депутата ЕР

В школе № 18 поселка Белокаменный в Асбесте сегодня произошел безобразный инцидент, в котором чуть не пострадала директор Елена Таниди, по совместительству – депутат городской думы от партии «Единая Россия».

Как сообщил в соцсети ее однопартиец Дмитрий Александрин, в учебное заведение заявился агрессивно настроенный пьяный мужчина. «Осатанело матерясь при большом скоплении детей, размахивая штыковой лопатой, стал требовать к себе директора школы и депутата Асбестовской Думы, Елену Юрьевну Таниди. Елена Юрьевна вышла к дебоширу и услышала в свой адрес мат, оскорбления и угрозу «убить такого депутата», «не трогай наших», и.т.д. Мужик размахивал острой лопатой, вокруг были дети, Елена Юрьевна пошла на него. Могло кончиться все плохо, но тут между ними ворвался ученик школы, молодогвардеец Тимофей Рябков, отобрал у мужика лопату и выгнал его из школы», – написал Александрин.

По словам единоросса, имя дебошира уже известно. Заявление в правоохранительные органы написано.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 06.05.19

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