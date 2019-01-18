Депутат – директор школы из Асбеста заплатит тысячу рублей за то, что назвала коллегу «тупорылым»

Городскую думу Асбеста продолжают сотрясать скандалы, а недавно местный суд впервые признал одного из депутатов виновным в неприличном оскорблении другого.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Евгений Шабанов, конфликт с депутатом от «Единой России» Еленой Таниди (кстати говоря, директором местной школы) у него произошел еще в октябре, прямо на заседании городской думы. Народные избранники не сошлись во мнениях по вопросу о придании Асбесту статуса территории опережающего социально-экономического развития. По мнению Шабанова, публичные слушания по этой вопросу теме были проведены с нарушениями. Страсти накалились, и в какой-то момент депутат Таниди позволила себе в адрес оппонента реплику «Да он же тупорылый!». На просьбу Шабанова не использовать оскорбительную лексику она возразила, что данное слово не является оскорблением. Тогда оппонент подал в суд. Была проведена лингвистическая экспертиза видеозаписи заседания думы, и в декабре суд пришел к выводу, что в действиях депутата Елены Таниди имело место административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, это не первая судебная тяжба с участием асбестовских депутатов. Депутат от «Справедливой России» Сергей Ларионов на прошлой неделе подал исковое заявление с требованием обязать гордуму прекратить полномочия депутата от КПРФ Натальи Крыловой. Он утверждает, что Крылова в декларации о доходах и имуществе за 2017 год не указала находящуюся у него в пользовании квартиру, а также допустила ряд других нарушений. Сама коммунистка ранее заявляла, что ничего не скрывала. Дата слушания по этому делу еще не назначена.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 18.01.19

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