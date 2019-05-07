Центр Екатеринбурга сегодня перекроют ради генеральной репетиции парада

Сегодня вечером центр Екатеринбурга будет перекрыт – военные проведут последнюю репетицию парада. Движение будет закрыто по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев. Перекрывать дороги обещают с 22-00. Кроме того, до 13.30 закрыто движение на площади Кирова от улицы Мира до улицы Гагарина – здесь проходит митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О том, как будет организовано движение в городе 9 мая, РИА «Новый День» сообщал ранее. Проезд по центральным улицам закроют с вечера 8 мая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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