«Опять самогонщики?»: в жилом доме в Екатеринбурге что-то хлопнуло и загорелось (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Екатеринбурге загорелась квартира на 8 этаже 9-этажного жилого дома по адресу ул. Куйбышева, 86, корпус 2. Как сообщил РИА «Новый День» жилец дома напротив, перед возгоранием он услышал какие-то громкие хлопки. Сначала подумал, что кто-то выбивает ковер, но звуки были слишком громкие. «Тогда подумал про самогонщиков, которые оставили аппарат на балконе», – поделился горожанин.

Пожарным трудно подобраться к горящему дому из-за припаркованных машин

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что горели домашние вещи на площади 5 кв м, пострадавших нет. О подозрительных хлопках перед пожаром у МЧС информации также нет. Причины устанавливаются.

Напомним, 10 апреля в Екатеринбурга случился пожар в другом высотном доме – на ул. Мехренцева, 46. Перед пожаром соседи слышали звук, похожий на взрыв. Квартира выгорела дотла. В ней пожарные обнаружили остатки оборудования, похожего на самогонный аппарат и бутыли с жидкостью. В прокуратуре сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося.

Екатеринбург, служба информации

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