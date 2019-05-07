После переезда на Колыму из декларации Сергея Носова исчезла жена, но появились квартиры

Губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы Носова на новом месте службы существенно возросли: с 3 млн 009 тысяч рублей в 2017 году до 5 млн 488 тысяч рублей в 2018-м. Кроме того, у него в собственности появились несколько объектов недвижимости: квартира 125,9 кв м (в совместной собственности) и гараж. В пользовании у губернатора Колымы находятся еще одна квартира – 186 кв м и арендованный жилой дом – 237 кв м. Число принадлежащих Сергею Константиновичу иномарок сократилось с трех до двух. У него остались Bentley Continental GT и Chevrolet Express G1500, а от Nissan Patrol губернатор избавился. Также из декларации исчезла информация о супруге Сергея Носова, которая год назад задекларировала доход в 6,9 млн рублей. Напомним, глава Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области в мае 2018 года, а в сентябре подтвердил свои полномочия на выборах.

Добавим, что доход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2018 году составил 5,9 млн рублей, а глава Екатеринбурга Александр Высокинский сведения о своих все еще не опубликовал.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Екатеринбург, Магадан. Другие новости 07.05.19

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