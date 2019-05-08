Еще одна уральская деревня «утратила признаки населенного пункта»

В Свердловской области упразднят деревню Макарьевка под Карпинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект уже поступил в заксобрание Свердловской области и, по всей вероятности, будет принят сразу в трех чтениях на ближайшем заседании – 21 мая.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что деревня Макарьевка «утратила признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития». На ее территории (площадь 58 га) нет ни постоянно проживающего населения, ни дорожно-транспортной инфраструктуры, ни инженерных коммуникаций, ни объектов социального, культурного, бытового назначения, ни магазинов, ни жилых домов.

Напомним, несколько лет назад областной Минстрой сообщал, что в ближайшее время в регионе планируется ликвидировать в общей сложности около 100 населенных пунктов, в которых фактически никто не живет. Между тем депутаты заксо на одном из заседаний выразили пожелание, чтобы, внося подобные законопроекты, минстрой все-таки предоставлял информацию – в каком году и по какой причине в той или иной деревне прекратилась жизнь. Однако, как правило, при принятии таких решений заксо довольствуется сухой констатацией факта того, что деревня вымерла. Добавим, что по итогам 2018 года численность населения Свердловской области сократилась на 9 тысяч 557 человек и на 1 января 2019 года составила 4 млн 315 тысяч 699 человек. Смертность превышает рождаемость почти по всей области, за исключением Екатеринбурга и его городов-спутников.

Карпинск, служба информации

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