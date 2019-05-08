Трезвенники России потребовали запретить георгиевские ленточки на бутылках водки

Активисты федерального проекта «Трезвая Россия» выступили с инициативой законодательно запретить при продвижении спиртного использовать образы и символы, олицетворяющие победу в Великой Отечественной войне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе движения, такое предложение направлено в Минпромторг и Минздрав. В обращениях подчеркивается, что в преддверии Дня Победы на прилавках магазинов часто можно встретить бутылки водки с георгиевскими ленточками. Этот образ также используется при оформлении этикетки. К примеру, один из ликеро-водочных заводов компании «Белуга» выпускает водку премиум-класса «Георгиевская», на ее горлышко повязывали черно-оранжевую ленточку, отметили в «Трезвой России». А Ишимский винно-водочный завод производит водку «Вместе» – это бутылка камуфляжной расцветки, на которой изображены солдат, георгиевская лента и есть надпись «9 мая».

«Не первый год алкогольные компании в своем агрессивном маркетинге используют такие образы и символы, – отметил глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. – Подобное отношение возмущает, это дискредитирует понятие воинской славы».

Москва, служба информации

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