ГИБДД предупредила о массовых рейдах по поиску пьяных за рулем

Свердловская Госавтоинспекция предупредила о том, что переходит на режим работы в усиленном режиме в связи с длинными выходными. В числе прочего, сотрудники ГИБДД будут ловить тех, кто в нетрезвом виде сел за руль. «Пройдут уже ставшие традиционными для выходных и праздничных дней массовые проверки транспорта в целях пресечения нарушений ПДД водителями, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также водителями, лишенными права управления», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Особенно внимательно будут следить и за теми, у кого тонированы стекла и у кого нечитаемые номера.

Добавим, что в первые майские праздники гаишники поймали на дорогах Свердловской области 288 пьяных водителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.19

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