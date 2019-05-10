Свердловскую область ждут несколько грозовых дней подряд, возможен град

В ближайшие три дня Свердловскую область ждут кратковременные дожди, зачастую с грозами и градом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой прогноз дает Уралгидрометцентр. Сегодня днем в регионе будет до +20 (в горах прохладнее, до +19), ветер северо-восточный, при грозах – порывы до 29 м/с. Возможен град. Завтра и послезавтра обещают такую же погоду.

Напомним, вчера День Победы в Екатеринбурге завершился настоящей бурей. Разразилась гроза, а градины были размером с перепелиное яйцо. Горожане, находившиеся в центре города, на Плотинке, на проспекте Ленина, на площади 1905 года, были вынуждены прятаться в ближайших зданиях, в метро, в подземных переходах. Добавим также, что МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.05.19

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