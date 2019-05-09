На Екатеринбург обрушился ливень с градом (ФОТО)

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом. Куски льда достигали размера крупных вишен.

Горожане, находившиеся в центре города, на Плотинке, на проспекте Ленина, на площади 1905 года, были вынуждены прятаться в ближайших зданиях, в метро, в подземных переходах.

Гроза прошла, но раскаты грома по-прежнему слышны, в некоторых районах города пока продолжается дождь.

При этом, на данный момент организаторы парада Победы не планируют отменять вечерний салют. Он должен состояться в 22:30.

Екатеринбург, Служба информации

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