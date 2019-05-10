Гаишники спасли семью, машина которой утонула на улице Белинского

Сотрудники ГИДБДД пришли на помощь семье, автомобиль которой заглох вчера вечером на затопленной ливнем улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской полиции, машина заглохла в потоке воды на перекрестке улиц Белинского и Чайковского. Заложниками стихии оказались муж, жена и две их дочки – 7 и 9 лет. Мимо на патрульном автомобиле проезжали сотрудники ГИБДД, которые вызвали эвакуатор. Поскольку дети были напуганы и плакали, полицейские на руках отнесли их в свою машину. Глава семейства наотрез отказался выходить из автомобиля в ледяную воду.

Женщина и дети согрелись в патрульном автомобиле, а застрявшую машину вытянули из потопа при помощи троса.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.19

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