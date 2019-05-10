российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 мая 2019, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Гаишники спасли семью, машина которой утонула на улице Белинского

Сотрудники ГИДБДД пришли на помощь семье, автомобиль которой заглох вчера вечером на затопленной ливнем улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской полиции, машина заглохла в потоке воды на перекрестке улиц Белинского и Чайковского. Заложниками стихии оказались муж, жена и две их дочки – 7 и 9 лет. Мимо на патрульном автомобиле проезжали сотрудники ГИБДД, которые вызвали эвакуатор. Поскольку дети были напуганы и плакали, полицейские на руках отнесли их в свою машину. Глава семейства наотрез отказался выходить из автомобиля в ледяную воду.

Женщина и дети согрелись в патрульном автомобиле, а застрявшую машину вытянули из потопа при помощи троса.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.19

Свердловскую область ждут несколько грозовых дней подряд, возможен град. / Фашиста с собаками в клетке провезли по городу – Нижний Тагил отличился перфомансом в День Победы (ФОТО). / День Победы в Екатеринбурге завершился салютом и фейерверком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

На Екатеринбург обрушился ливень с градом (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров