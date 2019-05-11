В Екатеринбурге спущенная с поводка собака напала на трехлетнего мальчика

В Екатеринбурге на Уралмаше собака напала на трехлетнего мальчика, которого привели на детскую площадку. Мальчика прооперировали, он находится в больнице.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, 9 мая в полицию поступило заявление о нападении собаки на ребенка на улице Новаторов, ЧП случилось вечером 8 мая. По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В СУ СК по Свердловской области также сообщили о доследственной проверке.

Родственники пострадавшего мальчика рассказали порталу e1.ru, что пес 20 минут драл ребенка, его мама пыталась защитить малыша, накрыть его собой, но из-за размеров собаки сделать это не получилось – напал пес, похожий на охотничьего дратхаара (высота этих собак в холке 60 см). Хозяйка животного не вмешалась. У ребенка несколько глубоких ран в районе живота, в скорой он потерял сознание, сейчас находится в палате интенсивной терапии. Соседи пострадавшего мальчика после этого ЧП видели, как владелица животного снова выгуливает питомца без поводка и намордника.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.19

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