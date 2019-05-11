Возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Екатеринбурге

Хозяйке собаки, которая искусала трехлетнего мальчика на Уралмаше, может грозить уголовная ответственность. Следователи возбудили дело по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкции по этой статье – от штрафа в 80 тысяч рублей до ограничения свободы на три года. Дело пока бесфигурантное.

«Согласно предварительным данным следствия, инцидент произошел 8 мая 2019 года, около 19 часов, у дома по улице Новаторов, 14, в городе Екатеринбурге. В результате происшествия ребенку причинены укушенные раны тела и рук», – прокомментировали в СУ СК по Свердловской области. Готовится допрос владельцев животного. Следователи уточнили породу собаки – это дойч-дратхаар.

Напомним, 8 мая на Уралмаше собака напала на трехлетнего мальчика, которого привели на детскую площадку. Пес 20 минут рвал ребенка зубами, его мама пыталась защитить малыша. Хозяйка животного не вмешалась. Мальчика прооперировали.

Екатеринбург, служба информации

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