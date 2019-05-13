Сельским старостам возместят расходы на связь и бензин, но зарплаты все равно не будет

Сельские старосты в Свердловской области могут рассчитывать на компенсацию расходов на телефонные звонки и поездки, совершенные в рамках исполнения своих обязанностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие положения содержатся в проекте нового областного закона, разработанного в комитете заксо по местному самоуправлению. При этом и расходы на связь, и расходы на бензин старосте должны возмещаться из муниципального бюджета. Уставом МО могут быть установлены и другие выплаты, но это не обязательно. Областной бюджет на эти средства деньги выделять не будет.

Напомним, областной закон о сельских старостах был принят в 2017 году. Стать старостой имеет право каждый постоянный житель соответствующего села не младше 18 лет, не имеющий непогашенной судимости и иностранного гражданства. Староста утверждается губернатором по представлению уполномоченного органа на срок полномочий губернатора. Староста, во-первых, имеет право проводить встречи с односельчанами и принимать от них предложения и пожелания в адрес органов муниципальной и региональной власти. Во-вторых, по запросу губернатора или муниципальных властей он обязан предоставлять информацию о социально-экономической ситуации в селе. Но одна из самых необходимых функций сельских старост – это взаимодействие с органами МЧС: они должны оперативно информировать спасателей и районную власть о возникновении ЧС – пожаров, затоплений и т.д. Зарплата для сельских старост положением не предусмотрена.

Екатеринбург, служба информации

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