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Понедельник, 13 мая 2019, 10:46 мск

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Новым вице-мэром Екатеринбурга стала Екатерина Куземка (СКРИН)

Фото со страницы Екатерины Куземки в фейсбуке

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своего нового заместителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стала Екатерина Куземка, которая ранее занимала пост советника главы. Пока полное название ее новой должности – «Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики», однако глава уже внес на рассмотрение городской думы проект изменений в структуру администрации, которым наименование должности будет изменено на «Заместитель главы по связям с общественностью». Кроме того, департамент внутренней политики изменит название на «Департамент общественных связей».

Напомним, ранее должность «идеологического» вице-мэра занимал Анатолий Гагарин, ушедший в отставку в середине марта.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, Екатерина Куземка с отличием окончила Уральскую академию государственной службы (УрАГС). Начала трудовую деятельность пресс-секретарем общественных приемных Эдуарда Росселя, после чего несколько лет трудилась в рекламном бизнесе, была владелицей собственного рекламного агентства.

С 2008 по 2010 год Екатерина Анатольевна работала в администрации губернатора Свердловской области, с 2010 году – перешла на должность управляющей делами администрации города Ирбита.

С 2014 по 2016 год Куземка работала в должности первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

С 2019 года работала советником главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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