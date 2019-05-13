ФСБ создала анонимный опросник для россиян о коррупции

Федеральная служба безопасности РФ создала опросный лист о коррупции. Он анонимный, хотя для статистики придется ответить на восемь вопросов о себе, указав пол, возраст, образование, статус и уровень достатка, регион проживания.

Опрос

В основной части анкеты 12 вопросов – об общем отношении к государственной политике в сфере борьбы со взяточничеством, работе СМИ в деле освещения коррупционных скандалов и антикоррупционной деятельности, также граждан просят рассказать о собственных склонностях к мздоимству.

Отдельно ФСБ России интересует, насколько россияне доверяют Генпрокуратуре, МВД, Следственному комитету, ФСИН, Федеральной службе судебных приставов, Федеральной таможенной службе, судебной системе и самой ФСБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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