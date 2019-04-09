В ФСБ в два раза увеличилось число взяточников

За прошлый год в структуре Федеральной службы безопасности выявили в два раза больше коррумпированных сотрудников, чем годом ранее. Об этом сообщается в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ.

По результатам проверки выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в два раза (с 17 до 39), передает РИА «Новости».

В докладе уточняется, что общее число коррупционеров, выявленных в 2018 году, составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч.

Ранее в Гепрокуратуре сообщали, что в 2017 году среди обвиненных в коррупции 1,3 тысячи человек числились сотрудниками правоохранительных органов. 871 осужденный работал в органах государственной власти и местного самоуправления.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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