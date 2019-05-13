В Свердловской области за выходные сгорело 467 гектаров леса

В Свердловской области за минувшие четырехдневные выходные было потушено 44 лесных пожара. Общая площадь сгоревших лесов – 467 гектаров.

«В праздничные дни по области фиксировалось в среднем по 10 пожаров. В первые сутки специалистам Уральской базы авиационной охраны удалось ликвидировать до 90 % всех возгораний. Всего с начала пожароопасного сезона в области потушено более 120 лесных пожаров. Стоит отметить, что основной причиной природных пожаров по-прежнему остается несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу населением», – сообщили в департаменте информполитики региона.

Там напомнили, что распространению огня способствовала жаркая и сухая погода, но в ближайшие дни в регионе похолодает, пройдут дожди. «Это будет способствовать формированию более спокойной пожароопасной обстановки в лесах, но особый противопожарный режим по-прежнему будет действовать в 37 муниципальных образованиях области, в том числе и в Екатеринбурге. Это значит, что будет действовать ограничение посещения лесов, а за разведение огня на природе будет выписан штраф», – напомнили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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