За выходные на Урале случилось более 360 пожаров, пять человек погибли

В минувшие праздничные выходные дни (с 9 по 12 мая) в Свердловской области ликвидирован 361 пожар, пять человек, в том числе один ребенок – погибли, пятеро – получили ожоги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, большинство пожаров пришлось на бесхозные строения, траву и мусор – 315 случаев; 15 пожаров произошло в жилых домах, 13 – в банях. Люди на пожарах погибли в Качканаре, деревне Ретнёво Ирбитского района и селе Косулино Белоярского городского округа.

69,0% от общего количества пожаров произошло в городах – 249 пожаров. В сельской местности зарегистрированы 112 пожаров (31,0% от общего количества).

Причина почти 90% пожаров – неосторожное обращение с огнем (321 пожар); 4,2% – из-за неправильной эксплуатации печного отопления (15 пожаров); 3,9% – из-за неправильной эксплуатации электрооборудования (14 пожаров); 1,1% – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (4 пожара); 1,7% – прочие причины (6 пожаров); 0,3% – поджоги (1 пожар).

Добавим, с 9 по 12 мая пожарные выявили 38 нарушителей противопожарного режима, которые выжигали мусор и сухую траву. Больше всего нарушителей – в Среднеуральске, Каменске-Уральском, Тугулыме, Березовском, Кировграде, Алапаевске, Североуральске.

На сегодняшний день особый противопожарный режим установлен в 37 муниципалитетах. На территориях, где он действует, запрещено разжигать огонь, выходить в лес. Тем не менее, за праздники было потушено 44 лесных пожара. Общая площадь сгоревших лесов – 467 гектаров. В большинстве случаев виновными оказались местные жители.

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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