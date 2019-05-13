Прокурор потребовал для сексуального маньяка-убийцы пожизненного заключения

Государственный обвинитель в суде потребовал для серийного насильника и убийцы пожизненного заключения в колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, всего по данному уголовному делу проходит 12 потерпевших. Основную часть преступлений подсудимый совершил в районе ряда автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра. Подсудимый – 48-летний бомж, который освободился из колонии в 2009 году, отбыв срок за изнасилование несовершеннолетней. Первое преступление им было совершено еще в 1992 году в районе Сибирского тракта. Новые изнасилования начались, когда мужчина вышел на свободу. В декабре 2009 года в районе железной дороги напротив мебельного центра «Гулливер» он напал на 24-летнюю екатеринбурженку с ножом и попытался изнасиловать ее, но та сопротивлялась, и тогда бомж решил убить ее. Он не меньше 15 раз ударил ее ножом, а после задушил поясом от ее же куртки. Девушка скончалась.

Уголовным делом занимались свердловские полицейские и сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России. За восемь лет правоохранителям пришлось опросить больше 17 тысяч человек, чтобы установить личность злоумышленника. В пресс-службе регионального ГУ МВД России рассказали, что подозреваемый намеревался покинуть страну, но был все же задержан. В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой обвиняемый здоров и не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Прения сторон продолжаются, в настоящее время в них выступает сторона защиты.

Екатеринбург, служба информации

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