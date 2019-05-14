В Екатеринбурге во дворе нашли бесхозный контейнер с радиоактивной меткой

Накануне вечером в одном из дворов на улице Ирбитской прохожие нашли пустой металлический контейнер небольшого размера с маркировкой радиоактивного вещества. Находку обнаружили в полуразрушенном сарае, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Место с потенциально опасным предметом было оцеплено сотрудниками полиции. Специалисты химико-измерительной лаборатории территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли контейнер для последующей утилизации. После этого сотрудники МЧС провели замеры радиоактивного фона во дворе. Превышений ПДК по радиации не обнаружено. Угрозы для людей и окружающей среды нет, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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